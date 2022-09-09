الزراعة توضح موعد «شتل» الثوم والأصناف ذات الإنتاجية العالية

تعد مصر ثاني أكبر دولة منتجة للثوم في العالم بعد إسبانيا من حيث إنتاجية وحدة المساحة، وتبلغ مساحة الثوم في مصر ما بين 60 إلى 70 ألف فدان ومتوسط عام للإنتاجية 10 أطنان للفدان وتتركز في المنيا وبني سويف والشرقية والدقهلية وتعد محافظتي المنيا وبني سويف من أكبر المحافظات في المساحة المنزرعة حيث تبلغ 40 % من إجمالي مساحة الثوم.

مواعيد زراعة الثوم والأصناف المطلوبة

وكشف تقرير لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة عن موعد زراعة الثوم، موضحاً أن الصنف البلدي يزرع في منتصف شهر سبتمبر في الوجه القبلي، وأول سبتمبر في الوجه البحري، ويتشابه الصنف سدس 40 وإيجاسيد 1 إلى حد كبير في موعد زراعتهما ففي الوجه البحري يمكن زراعة الصنفين في منتصف شهر سبتمبر ولكن في الوجه القبلي يزرع في أوائل أكتوبر ولمدة أسبوعين حتى منتصف شهر أكتوبر وفي هذه المواعيد المناسبة يتم الإنبات بصورة جيدة وتكوين مجموع خضري قوي ينعكس ذلك على تكوين الرؤوس الجيدة وفي حالة زراعة الصنفين مبكراً عن ذلك يتأخر الإنبات وتنتشر الحشائش قبل تمام الإنبات.

نوع التربة المناسبة

تجود زراعة الثوم في جميع الأراضي الطميية الخصبة جيدة الصرف ولا تتعدى الملوحة في كل من المياه والتربة عن 2 مليموز «1250 جزء في المليون تقريباً» وأن تكون الأرض خالية من بذور الحشائش وتكون الأرض خالية من الأمراض وخاصة مرض العفن الأبيض وهو مرض يصيب البصل والثوم، وهو من الأمراض المحددة لزراعة محصول الثوم في العالم.

خدمة الأرض قبل الزراعة

يضاف 20م سماد بلدي قديم متحلل «5مقطورة جرار زراعي» خالي من بذور الحشائش وجراثيم بعض الامراض واهمها العفن الابيض وإضافة 400 كجم سوبر فوسفات 15.5% و100كجم كبريت زراعي و50 كجم سلفات نشادر للفدان، والتخطيط بمعدل 12 خط /2ق ويفضل التخطيط من الشمال إلى الجنوب خاصة في صنفي الثوم سدس 40 وإيجاسيد 1 حيث ان التخطيط للصنفين من الشرق الي الغرب يقلل المحصول بنسبه لا تقل عن 20 الي 30 % ثم إقامة المراوي والبتون، وقبل الري مباشره تمهيدا للزراعة يتم رش مبيد الحشائش استومب بمعدل 1.5 لتر للفدان.

كمية التقاوي المطلوبة

يحتاج الفدان لزراعته ثوم بلدي حوالي 300 كجم ثوم بالعروش، ويحتاج الفدان لزراعته ثوم سدس 40 أو ايجاسيدا حوالي 450 -500 كجم ثوم بالعروش في حالة الزراعة اليدوية وتزداد هذه الكمية في الزراعة بالميكنة لحوالي 650-700 كجم بالعروش لأنخفاض نسبه الانبات نتيجة الزراعة العميقة بالميكنة.