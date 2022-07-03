مشروع «تجفيف القوم».. اكسب 300 ألف جنيه سنويا بأبسط التكاليف «غسالة بصل ومخرطة»

ابدأ مشروعك الخاص وحقق أرباحا سنوية تصل إلى 300 ألف جنيه، بأبسط التكاليف من خلال إدارة مشروع تجفيف البصل والثوم، الذي يمكن لربات البيوت الراغبات في تحسين دخولهن تشغيله؛ خاصةً مع بساطة الآلات والمعدات اللازمة لإنتاج البصل المجفف.

الآلات والمعدات اللازمة لمشروع تجفيف البصل والثوم

وبحسب دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات، فإنَّ تصنيع وإنتاج البصل المجفف لن يحتاج إلى أكثر من؛ «غسالة بصل كاملة، ومخرطة، وهزاز، وماكينة تجفيف، وكسارة، وغلاية، وميزان طبلية، وماكينة تعبئة نصف آلية»، فيما أنَّ الخامات المستخدمة لن تزيد عن البصل المصري المتوفر بالسوق المحلي طوال العام سواء «الشتوي» أو «الصيفي» أو «النيلي».

التصدير للخارج أبرز مميزات مشروع تجفيف البصل والثوم

وتابعت الدراسة الحكومية، أنَّ مميزات مشروع تجفيف البصل والثوم، من توافر البصل المصري طوال العام فى الأسواق، والذي يتمتع بميزة تنافسية وهي ارتفاع نسبة المواد الصلبة مقارنة بالمحصول عالميا، ما يساعد على سهولة عملية التجفيف وجودة المنتج النهائي.

كما أشار الجهاز في دراسته، أنَّ المشروع يهدف إلى تشغيل العمالة وخلق فرص عمل للشباب حيث يساهم في تشغيل 20 فردا، بجانب تغطية احتياجات السوق من البصل المجفف طوال العام، والمساهمة فى تحقيق ايرادات بالعملة الصعبة من تصدير الفائض من المنتج، وبالتالي تخفيف حدة عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي.

انتقاء أنواع جيدة من المحصول المراد تجفيفه

فيما أوصى جهاز تنمية المشروعات بالحرص على انتقاء أنواع جيدة من المحصول المراد تجفيفه، مثل محاصيل البصل التي يتم زراعتها في الصعيد لارتفاع نسبة المواد الصلبة بها والتي تصل إلى 18%، ما يعطي المنتج ميزة تنافسية ويساعد على سرعة عملية التجفيف.

كما لفت إلى تعدد أشكال البصل المجفف الناتج وجودته، من فئة أولى وثانية وثالثة، والذي أرجعته إلى عملية التجفيف ونسبته في المنتج النهائي وشكل الثمرة سواء مقطعة أو حتى بدون تقطيع.

يتميز مشروع تجفيف البصل والثوم بارتفاع الطلب المحلي على المنتج نظرا لدخول البصل في مكونات أغلب أكلات المصريين وبالتالي يمكن تسويق المنتج في سلاسل السوبر ماركت والمطاعم، بجانب الطلب المتزايد من الخارج ما يساهم في فتح أسواق للتصدير.