«محمد» يزرع فواكه نادرة فوق السطح: الباشن فروت بـ100 جنيه والتوت بـ1000

قرر أن يستثمر بذرة أهداها إليه صديقه الذي جاء بها من دولة فرنسا، ليزرع ثمرة "فاكهة الباشن فروت" كتجربة، لكنه بعد عام ونصف العام بدأ في حصد ثمار جهده ورعايته لمشروعه الذي بدأ صغيرًا ثم تطور وأصبح مشروعا صغيرا يشبع به هوايته.

تامر عبد الحميد، ابن مدينة المحلة الكبرى، لم يوقفه عن تنفيذ فكرته كلام بعض زملائه، بأن تلك الفاكهة يتم زراعتها من الشتلات وليس البذور، وقرر أن يضع بذوره ثمرة من فاكهة الباشن فروت، في تربة فوق سطح منزله، وبعد أيام شاهد تلك البذرة تبنت وتشق التربة الزراعية معلنة خروجها للحياة: "سعادتي مكنتش توصف لما شوفت البذرة نبتت يوم بعد الآخر".

أشجار نادرة فوق سطح منزله

زرع "تامر"، صاحب الـ40 عامًا، فاكهة الباشن فروت فوق سطح منزله بمدينة المحلة الكبرى، ضمن مجموعة أخرى من الأشجار المثمرة، ليتحول السطح إلى قطعة خضراء تحتوي علي بعض الأشجار النادرة، وغير المتعارف عليها كثيرا في مصر: "زراعة النباتات النادرة بالنسبة لي هواية مش بهدف التربح، لأن وقتي محدود بسبب شغلي والمحصول اللي بيطلع بيكون من نصيب أسرتي".

يحكي "تامر" أن تلك الفاكهة تحتاج إلى بيئة مناسبة ونسبة رطوبة عالية وظل، بجانب أنها تتحمل العطش وزراعتها غير مكلفة، وكل ما تحتاجه هو قصاري للزراعة، وإضافة بعد المواد مثل الكومبست، وتزويدها ببعض السماد العضوي الناتج عن الطيور.

سعر كيلو فاكهة الباشن فروت

وعن سعر ثمار "الباشن فروت"، أشار إلى أن الكيلو منها يباع بنحو 100 جنيه، وبعد نحو عام ونصف العام من زراعتها، تبدأ في التبشير ثم بعد ذلك تنضج الثمار، ويبلغ إنتاج الشجرة في أول مرة نحو 2 كيلوجرام.

وهناك أنواعا عديدة من "الباشن فروت"، وألوانا كثيرة منها الأبيض، والأحمر، والأصفر، والفوشيا، ويختلف كل نوع منها في الطعم، وبحسب "تامر" فإنه يزرع 5 فواكه أخرى على سطح المنزل مثل البلاك بيري "التوت البري"، ويبلغ سعر الشتلة 120 جنيها تقريبا، ويصل سعر الكيلو إلى أكثر من 1000 جنيه، ولكي تعطي إنتاجا أكبر لابد من توفير مساحة كبيرة لها، والكموكوات التي يطلق عليه البرتقال الذهبي، أو البرتقال الياباني، وجميع هذه الفواكه استوائية، ولا تحتاج إلى مياه كثيرة، ويتم تغطيتها بشباك حتي لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة.

فوائد صحية تتميز بها فواكه الفاشن فروت

وأكدت الدكتوره هبة الحمامي، استشاري التغذية، أن فواكه الباشن فروت، والبلاك بيري، والكموكوات، بها العديد من الفوائد الصحية، فمنها الغني فيتامين C، و D، B6، B، B3 و ج، ومضادات الأكسدة، والكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، وكوبالامين، وبوتاسيوم، وبروتينات، وألياف، وفسفور.