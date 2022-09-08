الصور الأولى من كواليس تصوير فيلم «جروب الماميز» بطولة روبي وغادة عادل

كشف المنتج محمد الرشيدي، عن انطلاق تصوير فيلم «جروب الماميز»، بحضور روبي ومحمود حافظ، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المُقبلة.

ونشر «الرشيدي»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الصور الأولى من كواليس تصوير فيلم جروب الماميز، مُعلقًا عليها بقوله: «بسم الله.. توكلنا على الله».

أبطال وصُناع فيلم جروب الماميز

جروب الماميز، من بطولة روبي، وغادة عادل، وريم مصطفى ومحمود حافظ، وهو من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال، ومن إخراج عمرو صلاح.

فيلم جروب الماميز، يتحدث عن موضوع موجود في كل أسرة، خلال هذه الفترة وهي الجروبات الخاصة بأمهات طلاب المدارس، لمتابعة آخر مستجدات أبنائهن، إذ تُجسد كلّ من روبي، وغادة عادل، وريم مصطفى أدوار أمهات، ويتابعن أداء أبنائهن بالمدرسة، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.

جروب الماميز يجمع روبي وغادة عادل وريم مصطفى لأول مرة

ويُعد جروب المُاميز، هو العمل الفني الأول، الذي يجمع كلّ من روبي، وغادة عادل، وريم مصطفى، في فيلمٍ جديد، إذ أكد المُنتج في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنهن سيظهرن بشكلٍ جديد ومختلف تمامًا عما اعتاد عليه الجمهور.

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة ريم مصطفى، طرح مسلسل طير بينا يا قلبي، يوم 12 سبتمبر الجاري، عبر قناة أون حصريًا، ويُشاركها البطولة كل من دنيا ماهر، ومحسن محيي الدين، وهالة فاخر، وأحمد صيام، وماجدة منير، وحازم سمير، ونور محمود، وإسماعيل فرغلي، وعمرو عبد العزيز، وإبرام سمير، وليلى حسين، وبسمة، والطفلة ريما مصطفى والطفل سليم مصطفى.