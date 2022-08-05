أبرز تصريحات روبي ببرنامج «معكم»: «حبيبي سابني بسبب الأغاني اللي عملتها»

تصدرت الفنانة روبي ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها مساء أمس الخميس، كضيفة ببرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة cbc.

وكشفت الفنانة روبي عن كثير من الأمور التي أثارت الجدل كان أولها انفصالها عن حبيبها في بداياتها عندما قدمت أغنية «ليه بيداري كدا»، مؤكدة أن ردود الأفعال التي حدثت كانت السبب وأنه لم يتحمل ما حدث.

روبي تثير الجدل

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ولكن كشفت روبي أيضا أن خالاتها قاطوعها وقاطعوا والدتها، وذلك بسبب الأغاني التي قدمتها في بداياتها، وهذا الأمر جعلها تعيد النظر مرة أخرى فيما تقدمه.

كما كشفت روبي خلال الحلقة عن سنها الحقيقي فقالت إنها تبلغ من العمر 40 عاما، ولا تخشى أن تكشف عن سنها أمام أحد، وعندما تعجب الحضور من أن مظهرها لا يتناسب مع سنها قالت: «اشربوا مياه كتير».

يوسف شاهين سبب اسم روبي

وتحدثت كذلك عن سبب إطلاق اسم روبي عليها فقالت إن المخرج يوسف شاهين هو السبب، حيث أنها عندما قدمت معه فيلم «سكوت هنصور» طلب منها تغيير اسمها من رانيا إلى روبي، وبالفعل اقترح عليها اسم سحر، ولكنه لم يعجبها إلى أن وصل إلى اسم روبي، وبالفعل أعجبها لأنه مختلف ومميز.

كما أن روبي تحدثت عن ابنتها «طيبة»، فقالت إنها كانت تريد أن تطلق عليها اسم «تحيط»، ولكنها تعرضت لسخرية الكثيرين فأدت صلاة الاستخارة، وكانت المرة الأولى التي تستعين فيها بالاستخارة فقررت تسميتها «طيبة».