ريم مصطفى تكشف عن البوستر الجديد لمسلسل «طير بينا ياقلبي»

كشفت الفنانة ريم مصطفى، عن البوستر الجديد لمسلسلها «طير بينا قلبي» الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية، والمنتظر انطلاق عرضه على قناة ON، الاثنين المقبل.

وتصدرت الفنانة محركات البحث «جوجل» أمس الثلاثاء، مع بدء عمليات الدعاية الخاصة بمسلسل «طير بينا يا قلبي»، وذلك بعدما أطلقت الشركة المنتجة البوستر الدعائي الأول للعمل، فيما طرحت قناة ON البرومو الأول منذ قليل، والذي كشف عن طبيعة العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

أبطال مسلسل «طير بينا يا قلبي»

ويشارك في مسلسل «طير بنا يا قلبي»، إلى جانب ريم مصطفى كلاً من بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفله ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي.

المسلسل من تأليف «باسم علي الخطيب، إسلام شتا، أحمد رجب حسن»، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي.

ريم مصطفى تنتهي من تصوير مسلسل دوبامين

وانتهت ريم مصطفى مؤخرا من تصوير مسلسلها «دوبامين» المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك في بطولته كل من محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد آخر من الفنانين الشباب.