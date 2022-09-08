«جسر لندن سقط».. كيف عرف العالم بخبر وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية؟

تُوفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مساء اليوم، عن عمر ناهز 97 عاما، بعد معاناتها من أمراض الشيخوخة، بعد يوم من ظهورها مستندة على عصا، أثناء قبولها تولي رئيس الوزراء الجديدة ليز تراس منصبها، مطلع سبتمبر الجاري.

كان أطباء قصر باكنجهام الملكي، أبدوا اليوم، قلقهم بشأن الحالة الصحية للملكة، الذين قرروا وضعها تحت الملاحظة الطبية، بمكان إقامتها في بالمورال، وفق ما أعلنه القصر الملكي.

الجارديان: إخطار 15 حكومة خارج المملكة تتزعمها الملكة البريطانية

في عام 2017، نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية تقريرا حول الخطة الدقيقة التي وضعتها السلطات البريطانية في حالة وفاة الملكة إليزابيث الثانية، إذ تشير الخطة إلى إبلاغ رئيسة الوزراء أولا من قبل المسؤولين، بأن «جسر لندن سقط»، وهي العبارة التي تدل على وفاة الملكة، لتبدأ بعد ذلك عملية دقيقة لإتمام الإجراءات المعدة مسبقا لمراسم الجنازة.

وأخطر «مركز العمل العالمي»، التابع لوزارة الخارجية البريطانية، والموجود في مكان سري في لندن، 15 حكومة خارج المملكة، تتزعمها الملكة البريطانية، ويتبع ذلك 36 دولة، وزعماء دول الكومنولث الأخرى حول العالم.

ثم ينشر الخبر إلى قادة العالم، وبعدها بسرعة إلى عامة الناس، ويتم تسليم الرسالة على شكل سبق صحفي إلى وكالة «أسوشيتد برس»، ومن ثم إلى جميع وسائل الإعلام العالمية الأخرى في وقت واحد.

الأمير تشارلز سيصبح ملكا تلقائيا بعد وفاة والدته

فور وفاة الملكة، يصبح الأمير تشارلز، أكبر أبناء الملكة مع الأمير الراحل فيليب، ملكا تلقائيا، بينما ستصبح زوجته كاميلا ملكة، إذا لا يمكن أن يحدث فراغا في هذا المنصب.

ثم سيجتمع المجلس الخاص للمملكة المتحدة في اليوم التالي لوفاة الملكة، ويثبتون رسميا تشارلز على عرشه، ورغم ذلك، يجب الانتظار بضعة أشهر على الأقل بعد وفاة الملكة، لإقامة حفل التتويج، حيث إن حفل تتويج الملكة إليزابيث، لم يحدث إلا بعد مرور أكثر من عام على وفاة والدها.

وستدخل المملكة المتحدة بعد ذلك، فترة حداد لمدة أسبوعين قبل أن يتم دفنها، ستعرض جثة الملكة في قصر وستمنستر مدة 23 ساعة في اليوم، ولن تقام الجنازة إلا بعد 10 أيام من وفاتها.