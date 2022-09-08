عاجل.. وفاة ملكة بريطانيا عن عمر ناهز 97 عاما

تُوفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مساء اليوم، عن عمر ناهز 97 عاما، بعد معاناتها من أمراض الشيخوخة، بعد يوم من ظهورها مستندة على عصا، أثناء قبولها تولي رئيس الوزراء الجديدة ليز تراس منصبها، مطلع سبتمبر.، وذلك وفقًا لـ«إكسترا نيوز».

كان أطباء قصر باكنجهام الملكي، أبدوا اليوم قلقهم بشأن الحالة الصحية للملكة، والذين قرروا وضعها تحت الملاحظة الطبية بمكان إقامتها في بالمورال، وفق ما أعلنه القصر الملكي.

ويتوافد أفراد العائلة الملكية في المملكة المتحدة، منذ الصباح، إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث الثانية، في وقت غادرت رئيسة الوزراء اليوم جلسة للبرلمان بشكل عاجل.

غياب واسع خلال الفترة الأخيرة لملكة بريطانيا

كانت إليزابيث الثانية، حرصت على استقبال رئيس الوزراء الجديدة في مقر إقامتها بقلعة المورال في اسكتلندا، بدلا من الاستقبال في قصر باكنجهام وسط لندن، أو قلعة وندسور في مقاطعة باركشير بالقرب من العاصمة لندن، وفي ثاني يوم من تولي رئيس الوزراء تأجّل لقاء بينها وبين الملكة لظروفٍ صحية للأخيرة دون الإفصاح عن تفاصيل عن طبيعة مرضها.

وغابت الملكة عن أغلب أحداث اليوبيل البلاتيني، كما غابت تمامًا عن سباقات Royal Ascot لمرضها في شهر يونيو 2022.

إصابة بكورونا ورحلة المرض

وأصيبت الملكة إليزابيث بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في فبراير 2022، لكنها تماثلت للشفاء بعد أسابيع قليلة، وقبلها بشهور خضعت لفحوصات أولية بعد إلغاء رحلتها إلى أيرالندا الشمالية بشكل مفاجئ.

ودخلت ملكة بريطانيا العيادة في لندن في عام 2013 لمعاناتها من التهاب في المعدة والأمعاء، وقبلها في عام 2003 خضعت لعمليتين في الركبة وجراحة لإزالة جرحين صغيرين من وجهها.

وتُعد الملكة إليزابيث الثانية هي أقدم زعيم في العالم، وتسبب الحديث عن وضعها قيد الملاحظة الطبية في حالة من القلق داخل المملكة وخارجها.