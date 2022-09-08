عاجل.. وضع ملكة بريطانيا قيد الإشراف الطبي

قال قصر باكنجهام، اليوم، إنّ الأطباء قلقون بشأن صحة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وأوصوا ببقاء الملكة البالغة من العمر 96 عامًا تحت الإشراف الطبي مع سفر أفراد الأسرة المباشرين إلى جانبها، وفق ما نقلته وكالة أنباء رويترز.

وتعاني الملكة إلزابيث، وهي صاحبة أطول فترة حكم في بريطانيا وأقدم ملوك العالم، مما وصفه قصر باكنجهام بـ «مشكلات التنقل العرضية»، منذ نهاية العام الماضي.

واضطرت إلى تقليص ارتباطاتها العامة منذ ذلك الحين، وألغت يوم الأربعاء اجتماعًا افتراضيًا كان مخططًا مع كبار الوزراء بعد أن نصحها أطباؤها بالراحة.

وضع الملكة تحت الإشراف الطبي وقلق الأطباء على صحتها

وفي اليوم السابق، تم تصويرها وهي تعين ليز تراس رئيسة وزراء جديدة للبلاد في منزلها الاسكتلندي قلعة بالمورال، وقال القصر في بيان: «بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، أعرب أطباء الملكة عن قلقهم على صحة جلالة الملكة وأوصوا ببقائها تحت الإشراف الطبي».