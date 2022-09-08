تقاليد تعود لعام 1066.. ما مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا؟

بعد وفاة ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، يتساءل الجميع عن حفل تتويج الأمير تشارلز ليصبح ملكا على بريطانيا، إذ يتضمن حفل تتويج الملكية البريطانية، كما نعرفها اليوم، العديد من العناصر التي كانت جزءا من الاحتفال الملكي، منذ القرن الحادي عشر الميلادي.

الملكة إليزابيث الثانية توجت في 2 يونيو 1953

وحافظ الملوك المتعاقبون على هذه السمات الخاصة بالاحتفال، الذي أقيم في وستمنستر منذ عام 1066 حتى الملكة إليزابيث الثانية، وتتويجها في 2 يونيو 1953، إذ كان جميع الحكام حريصون على إظهار أنهم جزء من تقليد طويل الأمد.

أما الغرض الأساسي من الاحتفال، هو رؤية الملك يقسم على دعم الكنيسة والحكم بشرف وحكمة ورحمة، ويُمسح الملك بالزيت المقدس ويُمنح سيفا وخاتما وصولجانا وأخيرا تاجا، ثم يحلف جميع النبلاء ورجال الدين على الولاء لملكهم، بعد ذلك ينطلق الملك الجديد في موكب يتم تقديمه إلى الشعب وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات في الوقت الحاضر قد انتهت كان هناك احتفال رائع، وظيفة تم استبدالها الآن بالتلفزيون المباشر.

وكان أول تتويج إنجليزي تم تسجيله بالتفصيل، على الرغم من أنه لم يكن الأول بالتأكيد، هو تتويج الملك الأنجلو ساكسوني إدجار الذي حكم في الفترة من 959-975، وربما استقر الملوك الإنجليز الأوائل على خوذة مزخرفة بدلا من التاج ولكن مع وصول ويليام الفاتح والذي حكم في الفترة من حكم 1066-1087، بدأ التقليد في إقامة حفل تتويج فخم في وستمنستر، توج وليام هناك في يوم عيد الميلاد عام 1066 كرر الملوك والملكات اللاحقون، وجميعهم حريصون على الحفاظ على ارتباطهم بالتاريخ والتأكيد على شرعيتهم للدور، العديد من العناصر الاحتفالية التي لا تزال جزءًا من حفل التتويج حتى اليوم، سيضيف كل ملك شيئا بسيطا إلى الحفل، لكن في أساسياته، وهي مزيج من الطقوس الدينية والعلمانية، ظل دون تغيير لألف عام.

أما في العصور الوسطى، استعد الملوك ليومهم الكبير عن طريق الاستحمام، وهو عمل طقسي للتطهير يتم إجراؤه عشية التتويج في برج لندن، ويتبع ذلك وقفة احتجاجية في كنيسة البرج.

كان كل من هذين العملين نموذجا للعملية التي أصبح من خلالها المربع فارسًا من العصور الوسطى، وبدأ التقليد أيضا في عام 1399 م حيث استثمر الملك عددا من الفرسان الجدد عشية التتويج، والذين أصبحوا معروفين باسم فرسان باث.

كان أول إجراء علني في مشهد التتويج، هو الموكب الذي أخذ الملك إلى وستمنستر أبي وسمح لأكبر عدد ممكن من الناس بمشاهدة الإجراءات، حيث ارتدى نجم العرض أردية برلمانية حمراء في هذه المرحلة بينما رافق الموسيقيون وحاملي العلم العربة الرئيسية من برج لندن أو قصر باكنجهام في العصر الحديث إلى وجهتها النهائية.

ومن عام 1685م، بدأ الموكب بالقرب من وستمنستر، عند الوصول، تتبع مجموعة من كبار الشخصيات الملك وهم يحملون مختلف الأشياء الثمينة من جواهر التاج البريطاني والتي سيتم استخدامها لاحقا خلال الحفل، وحارس شخصي من رقباء في السلاح، يحمل كل فرد منهم صولجانا احتفاليا تذكيرا بأن الحماية كانت هدفهم الأساسي، ثم يرافق الملك في ممر الدير.

فيما ترن الأبواق وتدق الطبول بينما يتبع صف من الشخصيات المرموقة ملكهم إلى المنصة، ويحمل ثلاثة منهم سيفا لكل منهم، وهذه السيوف هي سيف العدل الزمني، وسيف العدالة الروحية، وسيف الرحمة الفظ المعروف أيضا باسم «كورتانا»، جميعهم ناجون من تدمير جواهر التاج عام 1649.

ولعبت الموسيقى دائما دورا مهما في التتويج حيث كانت بعض المقطوعات عبارة عن قطعة ثابتة مثل جورج فريدريك هاندل الذي تم عزفه في جميع الاحتفالات منذ عام 1727، ثم يصرخ المصلين بقبولهم وولائهم للملك الذي يرتدي الآن أردية رائعة من الحرير والذهب.

التاج الملكي من الذهب ويزن 2.3 كيلوجرام

أما العباءة التي كانت ترتديها إليزابيث الثانية هي عباءة الإمبراطورية الذهبية، كما أنها كانت ترتدي سرقا مطرزا برموز الدول البريطانية والنباتات من دول الكومنولث، ويجلس الملك الآن على كرسي يُعرف باسم كرسي الملك إدوارد، مصنوع من سنة 1300 واستقر الجمهور لبدء الاحتفال بشكل صحيح.

عنصر آخر بقي من شعارات ما قبل 1649 هو ملعقة التتويج، حيث يستخدم هذا لدهن الملك بالزيت المقدس في بداية الحفل، وبما أن الملك في بريطانيا يعتبر من اختيار الله للحكم، فإن مراسم تتويجهم لها العديد من الميزات المشابهة لتكريس الأسقف.

وفي هذه الحالة، يتم المسح بواسطة رئيس أساقفة كانتربري، الذي يصب كمية صغيرة من الزيت على رأس الملك وصدره وكفيه، ويُعتقد أن الزيت المستخدم في تتويج هنري الرابع ملك إنجلترا (حكم من 1399 إلى 1413 م) في عام 1399 م قد تم إعطاؤه بأعجوبة إلى رئيس أساقفة كانتربري توماس بيكيت (في المكتب 1162-1170 م) من قبل مريم العذراء.

وتم اكتشاف هذا الزيت المذهل مؤخرا فقط في إحدى الزوايا المظلمة في أقبية برج لندن، وكان الزيت، مهما كان مصدره الحقيقي، إضافة مفيدة في بحث هنري لإضفاء الشرعية على استحواذه على لعرش من ريتشارد الثاني ملك إنجلترا (حكم 1377-1399 م).

وبطبيعة الحال فإن ذروة الحفل بأكمله هي التتويج الفعلي للملك الجالس، عادة ما يكون التاج المستخدم هو تاج سانت إدوارد، وسُمي التاج على اسم إدوارد المعترف (حكم 1042-1066 م) وصُنع عندما كان هنري الثالث ملك إنجلترا (1216-1272 م)، أحد مشجعي القديس، يتخيل شعارات جديدة لتتويجه.

ومن المحتمل أن أجزاء من التاج الذهبي الأنجلوسكسوني الأقدم قد تم دمجها في هذا الإصدار الجديد، وتم تدمير معظم جواهر التاج البريطاني، بما في ذلك التاج، أو تفككها أو بيعها في عام 1649 م بعد إعدام تشارلز الأول ملك إنجلترا (حكم من 1600 إلى 1649 م) و ما تبين أنه مؤقتا، خلال فترة إلغاء الملكية.

واستلزم استعادة الملكية عام 1660 إنتاج شعارات جديدة سيتم استخدامها على الفور عند تتويج تشارلز الثاني ملك إنجلترا عام 1661 م (1660-1685 م)، وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح بالضبط بأي وسيلة تم العثور عليها أو إعادة الحصول عليها، تم دمج العديد من الأحجار الكريمة التي نجت من الرموز القديمة في جواهر التاج الجديدة في القرن السابع عشر الميلادي وتاج سانت إدوارد الجديد.

وعن التاج الذي استخدم في التتويج منذ ذلك الحين، فهو ذهب ويزن 2.3 كيلوجرام، نظرا لأن التاج ثقيل جدا، فعادة ما يتم استبداله بعد التتويج الفعلي بتاج أخف وزنا مثل تاج الإمبراطورية، ومن الغريب أن تاج سانت إدوارد كان ممتلئا بالأحجار الكريمة المستأجرة فقط عندما كان مطلوبًا للتتويج ولم يحصل على إعدادات دائمة حتى عام 1911.

وتم صناعة تاج إمبريال الدولة لتتويج الملكة فيكتوريا عام 1838 كبديل أخف لتاج سانت إدوارد، حيث إنه تاج مذهل ويحتوي على أكثر من 2800 ماسة و17 حجر ياقوت و11 زمرد وأربعة ياقوت و269 لؤلؤة، من بين هؤلاء، روبي برينس الأسود المركزي، تحته ماسة كولينان 2 التي يبلغ وزنها 317 قيراطا.