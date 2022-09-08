جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب رادع شخصي على شكل مسدس

ضبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمود عبدالنبي مدير الإدارة، رادعًا شخصيًا على شكل مسدس، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

إخبارية بوجود ممنوعات

جاء ذلك بناء على إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائي بميناء القاهره الجوي، تفيد باعتزام أحد الركاب القادمين على رحلة خطوط «إير نيوز» رقم 2030 القادمة من مالبينزا تهريب ممنوعات.

وبالعرض على صبري حسانين مدير الحركة، قام بتكليف أحمد جمال مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود رادع شخصي على شكل مسدس، وبعرضه على مفتش المفرقعات بالميناء أفاد بأن المشمول محظور طبقًا للقانون.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وقرر محمود عبدالنبي مدير الإدارة بالإنابة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 107 لسنة 2022، بعد العرض على الدكتور أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.