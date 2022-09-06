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جمارك مطار القاهرة تضبط «بواريك وخصلات الشعر الطبيعي» مع راكب عراقي

كتب:

محمود الجمل
06:37 م | الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
المضبوطات

المضبوطات

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة هاشم مصطفى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من «البواريك» وخصلات الشعر الطبيعي، بالمخالفة لقانون الحجر الصحي رقم «44 لسنة 1955» وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم «207 لسنة 2020»، وقانون الاستيراد والتصدير رقم «118 لسنة 1975».

تفتيش الركاب القادمين من بغداد على رحلة الخطوط الجوية العراقية

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بغداد على رحلة الخطوط الجوية العراقية القادمة اشتبه حسن محمد أبوزهره مأمور الجمرك في راكب عراقي أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عمًا إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

ضبط 38 كليو جرام من البورايك وخصلات الشعر مع عراقي

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات متماثلة وسط الملابس بحقائب الراكب، وتم تفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 38 كليو جرام من «البورايك وخصلات الشعر الطبيعي» داخل طيات الملابس، وداخل أكياس بلاستيكية بحقائب الراكب، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي مليون جنيه.

وقرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم «41 لسنة 2022» وتحريز المضبوطات.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.