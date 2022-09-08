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انتصار السيسي: الملكة إليزابيث كانت رمزا للعطاء وخدمت وطنها بإخلاص

كتب:

محمد أيمن سالم
10:45 م | الخميس 08 سبتمبر 2022
الملكة إليزابيث الثانية

الملكة إليزابيث الثانية

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملكة إليزابيث الثانية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «ببالغ الحزن والأسى أنعى الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت عن عالمنا اليوم، فقد كانت سيدة عظيمة، ورمزًا للعطاء».

وتابعت: «أفنت عمرها في خدمة وطنها وأمتها، بتفانٍ وإخلاص لا مثيل لهما، خالص العزاء للشعب البريطاني».

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