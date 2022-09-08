انتصار السيسي: الملكة إليزابيث كانت رمزا للعطاء وخدمت وطنها بإخلاص

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملكة إليزابيث الثانية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «ببالغ الحزن والأسى أنعى الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت عن عالمنا اليوم، فقد كانت سيدة عظيمة، ورمزًا للعطاء».

وتابعت: «أفنت عمرها في خدمة وطنها وأمتها، بتفانٍ وإخلاص لا مثيل لهما، خالص العزاء للشعب البريطاني».