انتصار السيسي تنعى الفنانة رجاء حسين: سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها
كتب:
نرمين عفيفي
01:02 م | الثلاثاء 09 أغسطس 2022
السيدة انتصار السيسي
نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفنانة رجاء حسين، التي وافتها المنية صباح اليوم.
وكتبت قرينة الرئيس عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: «أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين، التي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها سيرة طيبة».
وتابعت السيدة انتصار السيسي: «استطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربي بفنها الراقي وأسلوبها الفني المتفرد، كما كانت سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها، رحم الله الفنانة القديرة وتغمدها بواسع رحمته».