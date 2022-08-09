انتصار السيسي تنعى الفنانة رجاء حسين: سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفنانة رجاء حسين، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وكتبت قرينة الرئيس عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: «أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين، التي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها سيرة طيبة».

وتابعت السيدة انتصار السيسي: «استطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربي بفنها الراقي وأسلوبها الفني المتفرد، كما كانت سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها، رحم الله الفنانة القديرة وتغمدها بواسع رحمته».