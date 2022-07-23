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انتصار السيسي: نستلهم من ثورة 23 يوليو عبرة لحاضرنا

كتب:

نرمين عفيفي
01:01 م | السبت 23 يوليو 2022
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

وكتبت قرينة الرئيس: «تمر اليوم ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي نستلهم منها عبرة لحاضرنا، فقد كان هذا اليوم واحدًا من أهم أيام المجد في تاريخ مصر المعاصر، إذ قدم شعبنا وقواته المسلحة النموذج الأمثل في العزم والإصرار والإرادة، ليحيا هذا الوطن في حرية وعزة واستقلال».

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بقلم نرمين عفيفي