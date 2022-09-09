العيد القومي للشرقية.. حكاية مسجد بناه الأهالي لتخليد ذكرى أحمد عرابي

يظل اسم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق عالقا في أذهان أهالي الشرقية، لكونه بطلا استطاع أن يقف أمام الخديوي توفيق في ميدان عابدين وأعرب عن رفضه للاستبداد والظلم، وخلد الأهالي ذكراه ببناء مسجد يحمل اسمه .

تخليد ذكرى أحمد عرابي

وقال محمد العوضي أحد أهالي قرية هرية رزنة: «نحرص على تخليد ذكرى البطل أحمد عرابي بإحياء ذكرى وقوفه أمام الخديوي توفيق يوم 9 سبتمبر من كل عام حتى تتذكره الأجيال القادمة وتردد حكايته على مر العصور، وحتى يظل قدوة لأجيالنا وشبابنا».

تطوير متحف أحمد عرابي ومنزله

وأضاف العوضي: «لا نملك أن نتدخل في تطوير متحف أحمد عرابي والمنزل لأنهما تابعين لهيئة الآثار، وكان عدد من الوزراء زاروا المتحف ومنزل عرابي في أوقات سابقة وقالوا إنه سيعاد ترميمهما، وفي انتطار تنفيذ تلك القرارات».

بناء مسجد أحمد عرابي

وأضاف محمد إسماعيل أحد أهالي القرية: «قمنا بمبادرة لتخليد ذكرى أحمد عرابي ببناء مسجد، وتم إنشاؤه في مكان مسجد قديم كان الزعيم أحمد عرابي يصلي فيه، واشترينا مساحة من الأرض لضمها للمسجد القديم، وبلغت إجمالي المساحة 1200 متر مربع، وشيدنا المسجد وبدأنا بطرح الفكرة على أهالي قرية عربية رزنة».

وأشار إلى أن المسجد تم إلحاقه بجمعية هدفها مساعدة البسطاء يحتوي على مركز طبي يقدم خدمات طبية للأهالي بأسعار مخفضة، كما تصرف أدوية بالمجان لغير القادرين، موضحًا أن المركز يكشف على المترددين عليه من المرضى، وبه مجموعة من الأطباء يقدمون خدماتهم للأهالي لإحساسهم بضرورة المشاركة المجتمعية لتخفيف الأعباء عن البسطاء، كما يوجد مركز لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم.

الاحتفال بالعيد القومي للشرقية

يجدر الإشارة إلى أن محافظة الشرقية تحتفل بالعيد القومي للمحافظة يوم 9 سبتمبر من كل العام الموافق ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق مقولته الشهيرة: «لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا فوالله الذي لا إله إلا هو لا نورث ولا نستبعد بعد اليوم».

يذكر أن المسجد تكلفته حوالي 7 ملايين جنيه ومساحته 1200 متر على طراز مسجد المدينة المنورة ويحمل اسم أحمد عرابي تخليدا لذكراه، وتم إنشاؤه منذ عام.