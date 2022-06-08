بريد الوطن.. نقطة ارتكاز أمني لأهالي شارع أحمد عرابي يا وزير الداخلية

نعانى نحن سكان شارع أحمد عرابى بمنطقة عين شمس الشرقية من وجود مقاهٍ كثيرة فى المنطقة تفتح أبوابها 24 ساعة يومياً، وتتسبب فى ضوضاء عظيمة، بالإضافة إلى انتشار الورش الصناعية فى الشارع، وكثرة السيارات المتهالكة التى لا تتحرك من مكانها وتؤوى الحشرات والكلاب الضالة، مع زيادة الباعة الجائلين الذين يستخدمون مكبرات الصوت بلا حسيب ولا رقيب، ووجود عدد كبير من الشباب يتسكعون بصحبة كلابهم، وعدد آخر منهم لا عمل له إلا بيع المخدرات وتعاطيها، وبُحَّت أصواتنا من الشكوى لحى عين شمس ومحافظة القاهرة دون جدوى.. نناشد وزير الداخلية، عمل نقطة ارتكاز أمنى فى أول الشارع، لضبط الوضع ورحمة سكان المنطقة.

أهالى المنطقة

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