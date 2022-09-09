جون كيري: مصر تملك أفكارا مفيدة لخفض الانبعاثات الكربونية

قال جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، إن مشاركة عدد كبير من الوزراء وممثلي البلدان في المنتدى المصري للتعاون الدولي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، يؤكد نجاحه وأهمية نتائجه، لافتًا في تصريحات تليفزيونية، إلى أن «هذا التواجد الدولي سيساعد على التوصل إلى أقرب رؤية مشتركة بين البلاد المشاركة».

وأضاف كيري أن «مصر تملك أفكارا مفيدة جدا لأوروبا وأمريكا لعلاج الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى المناقشات الجوهرية والمتنوعة القائمة على الحقائق المدروسة، والتي تتسق مع ما سيتم مناقشته من أفكار خلال قمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ».

إشادة بالمنتدى المصري للتعاون الدولي

وأوضح كيري أن المنتدى المصري للتعاون الدولي سيساعد في حشد الاتفاق حول المقاربات المختلفة، ويؤدي لتعزيز قدرات الأفراد حول القضايا الراهنة، مشيرًا إلى أن مصر تملك أفكارًا جيدة ومفيدة لأمريكا وأوروبا، بشأن الوضع الحالي في أوكرانيا، خاصة أن هذه الأفكار ستعمل على خفض صافي الانبعاثات الكربونية.

مفاوضات مع أندونيسيا وفيتنام

وأشار جون كيري إلى أنه بدأ بالفعل العمل على تطبيق تلك الأفكار من خلال مفاوضات مع أندونيسيا وفيتنام وعدة دول أخرى لتحقيق رؤية واضحة وفهم أفضل للأوضاع، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قاد البلاد إلى مبادرات جديدة لم يطرحها رئيس أمريكي من قبل والتي تضمن برنامجا رئاسيا للطوارئ من أجل مساعدة البلدان الأخرى على التكيف مع التغيرات المناخية.