جون كيري عن الانبعاثات الضارة: مشكلة خطيرة يجب التعامل معها بجدية

قال مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ ووزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، إنه من الممكن الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة بشكل أساسي في الوقت الحالي، وتحقيق الأهداف التي نريدها بحلول 2030، مؤكدًا أنه إن لم تنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بدرجة كافية اعتبارًا من 2024 فإن درجة حرارة الأرض ستزيد بأكثر من 1.5 درجة مئوية.

تأثير الانبعاثات على رؤية 2050

وأوضح كيري، في تصريحات تلفزيونية، أنه في حالة عدم الوصول للأهداف بحلول عام 2030 فإنه من المستحيل الوصول إلى صفر انبعاثات في 2025، والمخاطر كبيرة، وعلينا أن نكون أكثر جدية ونقلل من الطرق الاعتيادية التي نؤدي بها أعمالنا في الوقت الحالي في جميع أنحاء العالم لتكون أكثر حرصًا على البيئة، مشيرًا إلى أن العالم عانى كثيرًا من جائحة كورونا وآثارها بعيدًا عن الفيروس نفسه، فتأثرت سلاسل الإمداد وتعطلت كافة الأمور.

الشركات والمصانع ووعود الحكومات

وأشار مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ إلى أن مشكلة الانبعاثات خطيرة ولابد أن نتعامل معها على أنها مسألة وجودية ولا يمكن الاستهانة بها.