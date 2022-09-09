جون كيري: 65% من الناتج المحلي العالمي ملتزم بخطط خفض الانبعاثات

قال جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي لشئون المناخ ووزير الخارجية السابق، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يركز بشدة على محاولة تعزيز استجابات الدول حول العالم ووضع خطط رئاسية للطوارئ وأخرى لملف الزراعة على مستوى العالم، وأنشأ منصب مبعوث الرئيس لشئون المناخ من أجل ذلك لاستخدام الدبلوماسية حول العالم في رفع الطموح حول مواجهة التغيرات المناخية.

شركات كبرى بدأت الالتزام بخطط المناخ

وأوضح «كيري»، في تصريحات تلفزيونية، أن الدول يمكنها أن تقوم بأكثر مما تفعله الآن بشأن البيئة، وبدأت بعض الشركات الخاصة الكبرى بالالتزام بشدة في مجال المناخ، ووصلت نسبة الانبعاثات منها إلى 0% بالرغم من وجود عدد كبير من العاملين بها وكذلك الفروع حول العالم، لافتا إلى أن هناك 65% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ملتزم بخطط حقيقية لخفض الانبعاثات يكفي للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة، وتجرى الآن جهودا كبيرة لاستكمال انضمام باقى الشركات والمصانع إلى هذه النسبة.

قمة شرم الشيخ ومصادر الطاقة المتجددة

وأكد مبعوث الرئيس الأمريكي لشئون المناخ، أن الخطط والمشروعات التي من شأنها الحفاظ على البيئة هي الأمل لما يمكن أن يحدث في قمة شرم الشيخ وباقى الاجتماعات المتعلقة بالمناخ ليرى الناس أنه من الممكن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بشكل رئيسي.