زعيم كوريا الشمالية: لن نتخلى أبدا عن الأسلحة النووية

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، إن الزعيم «كيم جونج أون»، قال في اجتماع برلماني مهم عقد الأسبوع الجاري، إن «بيونج يانج» لن تتخلى أبدا عن الأسلحة النووية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«أون»: الولايات المتحدة هدفها إسقاط نظام كوريا الشمالية

وأضاف «جونج أون»، خلال خطابه باجتماع «مجلس الشعب الأعلى»، أن هدف «واشنطن» هو إسقاط نظام كوريا الشمالية من خلال دفع «بيونج يانج» للتخلي عن قوتها النووية، وحقوقها في الدفاع عن النفس، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وأضاف الزعيم الشمالي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تأمل في الضغط على «بيونج يانج»، للتخلي عن أسلحتها النووية بفرض عقوبات صارمة، مشيرًا إلى أن بلاده لن تستسلم أبدًا حتى بعد 100 عام من العقوبات.

وفي وقت سابق، قالت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، نقلًا عن وسائل إعلام كورية جنوبية، إن الحق في اتخاذ أي قرارات بشأن التعامل مع الأسلحة النووية في «بيونج يانج» مملوك حصريًا للزعيم الشمالي «كيم جونج أون».