شقيقة زعيم كوريا الشمالية: عرض نزع السلاح النووي «ساذج وطفولي»

أعلنت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، رفضها عرضاً من كوريا الجنوبية بتقديم مساعدات اقتصادية مقابل خطوات جديدة لنزع السلاح النووي، وردت قائلة «قمة العبثية، ولا أحد يقايض مصيره بكعكة».

رد شقيقة رئيس كوريا الشمالية

كان رئيس كوريا الجنوبية «يون سوك يول» كرر عرض خطة اقترحها للمرة الأولى في شهر مايو، لكن «كيم» ردت وقالت إن على يون «أن يغلق فمه»، ووصفت عرضه بأنه «ساذج وطفولي».

رد كوريا الجنوبية

وعبر مكتب رئيس كوريا الجنوبية عن أسفه بما وصفه «ملاحظاتها غير المقبولة»، وأكد أن العرض ما زال قائماً، في رده على بيان كيم الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية.

كان رئيس كوريا الجنوبية، أعاد التأكيد، في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الاستقلال في 15 أغسطس الجاري، على وعد حملته الانتخابية بتنفيذ خطة سول الجريئة لتحسين اقتصاد كوريا الشمالية تدريجيًا إذا اتخذت خطوات نحو نزع السلاح النووي.

وقال إن بلاده، مستعدة للمساهمة بشكل كبير في تنمية الاقتصاد والطاقة والتجارة والزراعة وغيرها من المجالات في الجارة الشمالية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.