كوريا الشمالية تعود بعد غياب أسابيع وتطلق صاروخي كروز في البحر الغربي

قالت وزارة دفاع كوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت صاروخي من طراز كروز، اليوم، وهو الاختبار الذي يعد الأول منذ توقف بيونج يانج عن تجارب أسلحتها منذ أسابيع، حسبما أوردت قناة العربية الإخبارية.

إطلاق صاروخي كروز

وقال مسؤول في وزارة الدفاع لوكالة «فرانس برس» إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين من طراز كروز، صباح اليوم، على البحر الغربي من أونشون في مقاطعة بيونغان الجنوبية.

وأضاف المسؤول أن السلطات العسكرية الأميركية والكورية الجنوبية حللت مواصفات تفصيلية للصاروخين مثل مسافة التحليق.

وتزامنت عمليات إطلاق الصاروخين في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تدريباتهما الأولية المشتركة، والتي تستمر من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام استعدادا لمناورة «أولشي فريدم شيلد»، وهي مناورة يتم خلالها استخدام الذخيرة الحية، والتي سبق أن تم تأجيلها طويلاً، ومن المتوقع أن تقام في الفترة من 22 أغسطس إلى أول سبتمبر.

كوريا الجنوبية تطالب الشمالية بنزع سلاحها النووي

ويرى البعض أن تجربة الصاروخين الكروز التي قامت بها كوريا الشمالية جاءت ردا على تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، عندما قال في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، احتفالا بمناسبة مرور 100 يوم على توليه مقاليد الحكم، إن بلاده على استعداد لتقديم ماوصفه بالمكآفات الاقتصادية مقابل أن تتخلى بيونج يانج عن أسلحتها النووية، وهو التصريح الذي لم ترد عليه كوريا الشمالية على غير المعتاد وقتها.

وأضاف رئيس كوريا الجنوبية أن المحادثات مع جارته الشمالية لا ينبغي أن تكون استعراضا سياسيا وإنما يجب أن تسهم في إحلال السلام.

وعاد الرئيس الكوري الجنوبي، يوم الإثنين الماضي، مكررا دعواته إلى بيونج يانج وزعيمها لوقف عمليات تطوير أسلحتها النووية، مع البدء بشكل فوري في نزع سلاحها النووي مقابل مساعدات اقتصادية واسعة النطاق، في ظل الأزمة التي تواجهها بيونج يانج في انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.