أدلة قادت المتهم بقتل سيدة الساحل للمفتي.. بينها السرقة ومسرح الجريمة

رغم أن الاعتراف سيد الأدلة ودليل الإثبات الأول في القانون الجنائي، فإنه لا يمكن أن يؤخذ به أو التعويل عليه كدليل وحيد في الإدانة، لكن اعتراف المتهم «ياسين.ي.أ»، 27 عامًا، سائق، المتهم بارتكاب جريمة قتل سيدة الأعمال في الساحل، كان دون أي ضغوط، إذ واجهت النيابة المتهم بالأدلة التي جمعتها جهات التحقيق.

أدلة جمعتها جهات التحقيق حول هذه القضية

جمعت جهات التحقيق أدلة عن هذه القضية، كانت بمثابة دلائل صلبة قدمتها إلى محكمة جنايات القاهرة، التي أسدلت الستار على القضية بمواجهة المتهم، حتى استقر ضمير القضاة بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي.

كاميرات المراقبة

عدسات أعلى الجدران في كل مكان، وفي الشوارع المؤدية إلى منزل المجني عليها «سماح.ع»، لم تتوقع أنها تضعها لتوثيق ما يدور في مسرح الجريمة الذي كان شاهدًا على إنهاء حياتها بطريقة وحشية، كاميرات المراقبة كانت سببًا في كشف الجاني الذي حاول بكل الطرق الهروب من كلبش العدالة.

مسرح الجريمة

المعروف عن مسرح الجريمة لدى خبراء البحث الجنائي أنه الشاهد الصامت على الحادث، ففي جريمة مقتل سيدة الساحل ودفنها بحديقة الفيلا الخاصة بها في منطقة الساحل الشمالي، أظهرت معاينة النيابة لمسرح الجريمة وجود الجثة في الحفرة.

سرقة مصوغات المجني عليها وأموالها

رغم وجود جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، فإن المتهم ارتكب جناية أخرى اقترنت بجناية القتل، وهي أن المتهم قام بسرقة مصوغاتها الذهبية وأموالها التي كانت حاولي 200 ألف جنيه و3 هواتف محمولة.

تحريات المباحث

تحريات المباحث دليل معاون تستند إليه النيابة العامة، بشكل استشاري، وربما لا تأخذ به، لكن في جريمة مقتل «سماح.ع»، جاءت التحريات تكشف عن أن المتهم أعد مخططًا شيطانيًا في التخلص من جثمانها، وقام بسرقة ما تملك، حتى سقط في فخ العدالة، حينما كان داخل السجن في قضية أخرى.

قانوني يوضح العقوبة

حمدي العربي، المحامي بالنقض، كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات حدد عقوبة ارتكاب جريمة القتل، حيث تضمنت المادة 2344 من القانون أنه يُحكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ إنّ الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب جناية أخرى بجانب القتل العمد، وذلك خلال فترة قصيرة.