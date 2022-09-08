ننشر اعترافات المتهم بقتل سيدة الساحل بالقاهرة بعد إحاله أوراقه للمفتي

بعد مرور حوالي عام ونصف على ارتكاب سائق جريمة قتل سيدة أعمال داخل شقتها بمنطقة الساحل بالقاهرة، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بإحالة المتهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بالقضية رقم 6937 لسنة 2021 دائرة الساحل.

الاعترافات التفصيلية للمتهم

تنفرد «الوطن» بنشر الاعترافات التفصيلية لـ «ياسين. ي.أ» 27 عامًا (سائق) المتهم بارتكاب جريمة قتل سيدة الأعمال بالساحل، حيث أدلى المتهم باعترافات تفاصيلية أمام جهات التحقيق.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

قال المتهم: «اللي حصل إني كنت شغال سواق من زمان وكنت بشتغل في شركات عقارية في غضون 2015 اتعرفت على سماح.ع (المجني عليها) واشتغلت معاها سواق خاص وفي يناير 2021 إدتني مبلغ 200 ألف جنيه لما كنت عندها في البيت وطلبت مني أشغل الفلوس دي عشان عارفه أن ابن عمي بيتاجر في العربيات واستلمت منها المبلغ، واديته لكريم وهرجع أديها الربح اللي هيطلع، وبعدها بحوالي كام يوم كنت أنا وسماح وخالها بنتغدى في محل وقاعدين واتفتح موضوع الـ200 ألف جنيه واتفقنا بموافقتي أننا نمضي على إيصالات أمانة بمبلغ واللي هيمضيني خالها وبالفعل روحت البيت ومضيت على عدد 4 إيصالات أمانة، كل واحد بمبلغ 50 ألف جنيه».

وأضاف المتهم" «في غضون شهر فبراير عام 2021 سلمت المجني عليها مبلغ 100 ألف جنيه بناء على طلبها وإدتها 17 ألف أرباح ويوم 19 مارس 2021 كلمتني وقالتلي هات 100 ألف جنيه عشان عايزاهم وبالفعل كلمت كريم وقولتله عايز 100 ألف جنيه وقالي تعالي خدهم، روحت أخدتهم بالفعل وذهبت ليها لمنزلها وأول ما دخلت البيت قعدت أنا وهي وسلمتها المبلغ، راحت شتمتني على طول وضربتني بالقلم وقالتلي فين الأرباح وسط مطالبات بالأرباح، قولتلها أنا ملحقتش أشغل الـ100 ألف التانية».

المتهم يقرر قتل الضحية

واستكمل: «بعد ما ضربتني أنا اتضايقت وكانت صعبانة عليا نفسي عشان أنا مش صغير فطلبت إيصالات الأمانة اللي كنت ماضيها لعبد الله فرفضت وطلعت في البلكونة وسمعتها بتتكلم وتشتم، وهي دخلت الحمام في اللحظة دي انا ما حستش بنفسي، وقررت إني اقتلها وفكرت ساعتها ازاي اعمل كده، وجه في بالي أن فيه بندقية خرطوش في البيت، وكنت عارف هي بتشيلها فين في النيش اللي موجود في الصالة وكنت عارف كمان مكانها ورحت جبتها وعمرتها عشان الصوت ما يبانش».

المتهم يروي كيف قتل الضحية

واستطرد: «انتظرتها لغاية ما خرجت من الحمام، وبعد ما خرجت من الحمام دخلت أوضة نومها وروحت مقرب ورفعت البندقية ناحية رأسها من الخلف وضربت طلقة راحت واقعة وما حستش بنفسي ساعتها».

وأكمل المتهم: «بعدها لقيت أمها بتتصل على تليفونها في الوقت ده ورديت على أمها قالت أنا سمعت صوت خبط وقلت لها بنروق الشقة عشان مسافرين ما اعرفش مسافرين فين وفكرت أعمل ايه عشان أخلص من الجثة واخذت مفتاح الشقة ونزلت ركبت العربية وكلمت ياسر من تليفوني قلت له أنت فين قاللي أنا في البيت».

وواصل: «قولتله أنا دقيقة وهكون قدامك وروحتله وخدته قولتله سماح تعبانة شوية وهنوديها المستشفى وأول ما دخل البيت معايا، ياسر شاف المنظر انهار وقاللي اية اللي انت عملته ده ولقيته بيقولي انا همشي وقالي لولا إنك أخويا كنت بلغت عنك ولقيته عايز يسيبني وقولتله ساعدني انزلها وبعد كده مش عايز منك حاجة».

وتابع: «بالفعل جبت بطانية من البيت ولفيت بيها الجثة وبعد كده لفيت عليها ملاية سرير وبعد كده لفيت عليها كوفرتة دفاية وياسر ساعدني وبعدين شلنا الجثة احنا الاتنين ونزلت وأخدت العربية وحطينا الجثة في شنطة العربية وياسر قاللي أنا مليش دعوة بالموضوع ده ومعملتش حاجة وأنت شيل شلتك ونزلني في أي حتة وإلا هبلغ عنك».

قانوني يوضح العقوبة

وكشف حمدي العربي المحامي بالنقض عن عقوبة ارتكاب جريمة القتل طبقًا لقانون العقوبات، حيث أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات قد حدد عقوبة ارتكاب جريمة القتل حيث تضمنت المادة 2344 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه يحكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري، إذ أن الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب جناية أخرى بجانب القتل العمد، وذلك خلال فترة قصيرة».