دعاء يوم الجمعة مستجاب.. «اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي»

يعد يوم الجمعة من الأيام المباركة التي يستجاب فيها الدعاء، وهو يوم محبب إلى نفس كل مسلم لأن هذا اليوم يتمتع بروحانيات خاصة به، ويختص ببعض الطقوس الذي تميزه عن غيره من أيام الأسبوع الأخرى، لذلك يبحث العديد من الناس عبر محركات البحث بصيغة «دعاء يوم الجمعة مستجاب» حتى يتقربوا به إلى الله عز وجل به، وينالوا من رحمته ومغفرته.

دعاء يوم الجمعة مستجاب «يهتز له عرش الرحمن»

ومن دعاء يوم الجمعة مستجاب الذي ممكن أن يتضرع به الشخص لله عز وجل ويهتز له عرش الرحمن «يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفني شر (ويسمي الحاجة أو الشخص) يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني».

وأيضاً من دعاء يوم الجمعة مستجاب ومحبب إلى نفس الكثير إلى الناس «اللهم قدر لي فإني لا أحسن التقدير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار وأرضني بما تشاء وكيف تشاء».

دعاء مستجاب يوم الجمعة عن تيسير الحال والرزق

ومن دعاء يوم الجمعة مستجاب الذي يدعو به الناس للرزق بأشياء كثيرة، دعاء تيسير الحال «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».

ومن دعاء يوم الجمعة مستجاب الذي يردده الناس ويتقربوا به إلى الله عز وجل: «اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلى دِينِكَ ما أَحْيَيْتَنِي، وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ».

«اللّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدّم وأنت المؤخّر».

«اللّهم إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركةً تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتُصلح بها أمري، وتُغني بها فقري، وتُذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين».