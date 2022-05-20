بعد رحيل سمير صبري.. دعاء مستجاب للمتوفى يوم الجمعة

رحل عن عالمنا الفنان القدير سمير صبري، في الساعات الأولى من من صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مرير على فراش المرض، وظل فترة طويلة في المستشفى قبل خروجه منه الأيام الماضية، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» أفضل دعاء مستجاب للمتوفى يوم الجمعة، إذ يبحث قطاع عريض في يوم الجمعة عن أفضل الأدعية المستجابة والمستحبة للأموات.

وفاة سمير صبري

وعقب وفاة سمير صبري، أعلنت أسرة الراحل، تشيع جثمانه، غدا، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد لصعوبة الانتهاء من الإجراءات، اليوم الجمعة.

موعد ومكان عزاء الفنان الراحل سمير صبري

وحسبما أعلنته الأسرة، يقام عزاء الراحل سمير صبري، يوم الإثنين المقبل، في القاعة الرئيسية بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

دعاء مستجاب للمتوفى يوم الجمعة

دعاء مستجاب للمتوفى، يوم الجمعة، ليس له صيغة محددة، فلم يرد في صحيح السنة النبوية صيغة محددة له، ولكن الأدعية يمكن تردديها في أي وقت، وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإن الدعاء للميت يكون سرًّا أو جهرًا، وبأي صيغةٍ تشتمل عليه؛ فالأمر في ذلك واسع، والتنازع من أجل ذلك لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى أن التضييق في دعاء بعينه من البدع المذمومة.

الأوقاف: لا توجد صيغة محددة لـ دعاء مستجاب للمتوفى يوم الجمعة

وتابعت «الإفتاء» حديثها عن دعاء مستجاب للمتوفى يوم الجمعة: «من البدعة تضييق ما وسَّع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا شَرَع اللهُ سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثرَ مِن وجه فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل».

السر وراء البحث عن دعاء مستجاب للمتوفى يوم الجمعة

وأوضحت الافتاء السر وراء البحث عن دعاء مستجاب للمتوفى يوم الجمعة، مشيرة إلى أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه».

دعاء مستجاب للمتوفى يوم الجمعة

ويمكن ترديد دعاء مستجاب للمتوفى يوم الجمعة بصيغة: «اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلوبنا بعدهم».

«اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم».

«اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من غابوا غيابا أبديا؛ اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون».

«اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا».