عضو بـ«العفو الرئاسي» يعلن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا

أعلن كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إخلاء سبيل عددٍ من المحبوسين احتياطيًا، موجها الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر في ملف المحبوسين.

إخلاء سبيل 33 شخصا

وكتب عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا، خلال ساعات، بعد استيفاء إجراءات خروجهم من الجهات المختصة».

وأضاف: «كل الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر في إنهاء ملف المحبوسين، والتقدير للنائب العام لاستجابته الكريمة، كما تتوجه اللجنة بالشكر لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم».

محمد عبدالعزيز: خروج مجموعة جديدة

كان النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أعلن عبر صفحته على «فيس بوك»، خروج مجموعة جديدة من المحبوسين، اليوم الجمعة، بعد التنسيق مع الهيئات والجهات المختصة بالدولة، ووفقًا لما تقدمت به لجنة العفو الرئاسي.