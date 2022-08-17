«مصر الحديثة»: قرارات العفو الرئاسي تدعو للتفاؤل تزامنا مع الحوار الوطني

أشاد النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بقرار الإفراج عن 25 من المحبوسين احتياطيا اليوم، بعفو رئاسي، موضحا أنه يعد امتداد لنوايا مسبقة من القيادة السياسية، رأينا بدايتها في تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

لجنة العفو

تابع عضو مجلس النواب في بيان له، أن الدولة المصرية تقطع شوطا كبيرا بشأن ملف الإصلاح السياسي، منوها بأن قرارات العفو الرئاسي التي تصدر منذ بداية تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والإعلان عن الحوار الوطني، تأتي ترسيخا لملف الحقوق والحريات، كما إنها تؤدي إلى انخراط الفئة المُفرج عنها بالمجتمع، وتعزز فرصة بناء وتكوين حياة جديدة لهم.

وأكمل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن هذه القرارات تدعو للتفاؤل في ظل وجود الحوار الوطني، وانعقاد جلساته، كما أنها تواكب خطى السير نحو الجمهورية الجديدة والتي أساسها توفير حياة كريمة للجميع.

مجلس النواب

واختتم النائب هشام هلال: «كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي، لإدخاله البهجة والسرور على الأشخاص المفرج عنهم، وحرصه على فتح صفحة جديدة معهم من أجل بناء وطن يتسع للجميع».

وكان النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب، أعلن إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا، اليوم الأربعاء.