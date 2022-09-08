عضو لجنة العفو الرئاسي: إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا غدا

أعلن محمد عبدالعزيز عضو لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية الشباب والسياسيين بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، خروج مجموعة جديدة من المحبوسين، غدًا الجمعة.

إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطياً

أضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، في منشور له عبر صفحته الشخصية: «غدًا بعد صلاة الجمعة، بعد التنسيق مع الهيئات والجهات المختصة بالدولة، ووفقاً لما تقدمت به لجنة العفو الرئاسي.. سيجر باكر، إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا، بعد إصدار النيابة العامة قرارها بذلك».

تفعيل لجنة العفو الرئاسي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه في حفل إفطار الأسرة المصرية، بتفعيل لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع تشكيلها.

وضمت اللجنة في تشكيلها الجديد، كل من: النائب محمد عبد العزيز، النائب طارق الخولي، كريم السقا، كمال أبوعيطة، طارق العوضي.