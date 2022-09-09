النائب طارق الخولي يعلن أسماء الـ33 شخصا المفرج عنهم اليوم

أعلن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أسماء المحبوسين الذين أفرج عنهم اليوم.

ونشر عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته على «فيس بوك»، أسماءهم، مؤكدا الإفراج عنهم اليوم الجمعة، بعد إنهاء الإجراءات.

النائب طارق الخولي يشكر الرئيس السيسي

ووجه الخولي، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر لملف المحبوسين، والتقدير إلى النائب العام لاستجابته، موجّهًا الشكر لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم.

وجاءت الأسماء كالتالي:

أسماء المفرج عنهم

- رضا أبو الليل قطب حسين

- إسلام موسى حسن محمد

- رأفت أحمد محمد زکي

- محمد کمال حسن صالح

- فتحية محمد إبراهيم أبوزيد

- عادل عبدالوهاب النجار بغدادي

- خالد فايز أحمد محمد

- عبدالمؤمن أحمد عبدالعال

- خلف محمد عبدالله عبداللطيف

- مصطفى جاد عبد الرجال أحمد

- سید عبدالفتاح علي زيدان الشهدي

- أسامة محمد محمود محمد فراج

- رامي محمد جعفر مصطفی

- ياسر عصام عثمان بليه

- لؤي محمد محمود علي الخولي

- محمد سعيد محمد محمد حسین

- عماد صابر محمد کامل

- يحيى هيكل عز الدين عبدالسلام

- محمد علي لمعي أحمد

- محمد صلاح فهمي

- محمد هلال محمود بدر بدیر

- شريف مجاهد سيد محمد شلبي

- بكر محمد بكر قوت فرج

- ريمان محمد الحساني حسن عبدالله

- سعيد عز الدين نصر شحاته

- أحمد مجدي كمال حافظ

- بلال عبدالرازق عبدالمقصود عبدالغني

- أحمد السيد سالم شعوط

- أحمد ماهر عزت محمد

- أحمد السيد أحمد سبيع

- عمرو سعید رمضان عبداللطيف

- جرجس سمیح زکي عبید

- خالد محمد الصابر أحمد حوش