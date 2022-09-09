السيسي يهنئ الفلاحين بعيدهم: ستظل توجيهاتي مستمرة لتوفير حياة كريمة لهم

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، فلاحي ومزارعي مصر في يوم عيدهم، بحسب ما أعلنه السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك».

وقال رئيس الجمهورية: «خالص تقديري واحترامي لفلاحي ومزارعي مصر في كل ربوع الوطن، في يوم عيدهم الذي استعادوا فيه كرامتهم وعزّتهم.. لقد ظل الفلاح المصري على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائي للدولة».

وأضاف: «ستظل توجيهاتي المستديمة للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح، وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولاسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية، وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، وتقديم حوافز مالية اضافية لتوريد انتاجهم من المحاصيل».