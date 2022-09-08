الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي حسن شيخ محمود.

السيسي: اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي، أكد اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال، وحرصها على مصالح الشعب الصومالي الشقيق في إطار دولة موحدة مستقرة وقوية، فضلاً عن دعم الصومال للتعامل مع مختلف التحديات التى يواجهها، خاصةً خطر التطرف والإرهاب.

وأشار الرئيس السيسي إلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي مع الصومال، لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية وتدريب الكوادر الفنية الصومالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الصومالي استعرض آخر مستجدات الوضع الداخلي في بلاده، والخطوات الجاري اتخاذها لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه، وعلى رأسها خطر الإرهاب.

الرئيس الصومالي: تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر بشأن مختلف الملفات الإقليمية

وأضاف السفير بسام راضي، أن الرئيس الصومالي أكد الحرص على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تطوير التعاون الثنائي على مختلف المستويات؛ مشيراً إلى ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية على المستويين الرسمي والشعبي، ومشيداً بدور مصر التاريخي في مساندة الصومال وما تقدمه من دعم فى مختلف المجالات.