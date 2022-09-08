الرئيس السيسي ناعيا الملكة إليزابيث: قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، قائلا: «أتقدم بخالص العزاء، باسمي وباسم شعب مصر، للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة».

وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: «وإنني أؤكد عزمنا العمل مع الملك تشارلز لتعزيز علاقات بلدينا وشعبينا الصديقين».

واختتم: «عزائي للأمة البريطانية في هذا المصاب الجلل، وثقتي كاملة بقدرة الملك تشارلز لسد الفراغ الذي ستتركه الملكة إليزابيث الثانية».