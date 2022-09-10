حظك اليوم برج السرطان السبت 10-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان مبدع بدرجة كبيرة فهو لديه خيال كبير يساعده على رؤية الأمور من منظور مختلف أغلب الوقت، كما أنه مخلص بشكل يجعله يتمسك بكل من حوله ويرفض الخيانة أو التخلي مهما حدث، إلى جانب الحنان والدفء الذي يمنحه لكل محبيه فهو يمنح العطاء والدعم المعنوي والعاطفي للجميع.

عيوب برج السرطان

وأبرزعيوب برج السرطان الشعور بالشك أغلب الوقت فهو يميل لحماية نفسه من الآخرين حتى لا يتم استغلاله، كما أنه يستاء بسهولة كبيرة مما يجعله قلقا أغلب الوقت، ولا يستطيع المسامحة أو الغفران عندما يقوم أحد بالتسبب في أذى له.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية لمواليد مختلف الأبراج تشمل حظك اليوم لمواليد برج الحمل السبت 10 سبتمبر وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الحظ يمدك بالبصيرة والقدرة على إيجاد الحلول للمشكلات العالقة في حياتك، لذا عليك أن تكون أكثر هدوء قبل أن تتخذ أي قرار حيث أن التسرع لا يفيدك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

تبدو مستعدا لاتخاذ مواقف إيجابية ومؤثرة، لذا عليك أن تكون على أتم الاستعداد لذلك لكي تصلح علاقتك مع أحبائك وتشعر بالسعادة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان اليوم.