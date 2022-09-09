حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 9-9-2022 عاطفيا ومهنيا

تنقسم الأبراج إلى اثني عشر برجا، وهو ما يحظى باهتمام العديد من الأشخاص الذين يحرصون على متابعته بشكل يومي ويبحثون عن حظك اليوم.

وفي إطار اهتمام الناس بهذا المجال والتطلع إلى معرفة التنبؤات والأحداث، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصلي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 9-9-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس بمنزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك وأن تهتم بصحتك كثيرا، ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة.

حظك اليوم برج الحمل 9-9-2022 على الصعيد العاطفي

احترس وحاول أن تحافظ على اتزانك النفسي، والتزم السرية والكتمان.

حظك اليوم برج الثور 9-9-2022 على الصعيد المهني

تتحرك الأمور في اتجاه مصالح برج الثور اليوم وقد تتخذ قرارا حاسما يساعدا في المستقبل بشكل إيجابي.

حظك اليوم برج الثور 9-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وتجتمع اليوم بالأحباب والأصحاب.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-9-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتحكّم في انفعالاتك كي تحافظ لا تخسر كثيرا اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تكون حذرا، وتحاول أن تكون هادئا وأن تتجنّب التسرع والمغامرة.

حظك اليوم برج السرطان 9-9-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لقضاء أوقات عذبة مع الأحباب.

حظك اليوم برج السرطان 9-9-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمنحك القوة وتكون مجتهدا، كما تنتظر أخبار سارة.

حظك اليوم برج الأسد 9-9-2022 على الصعيد المهني

لديك طاقة كبيرة تدفعك نحو خطوات جديدة في حياتك المهنية، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك وحساب خطواتك.

حظك اليوم برج الأسد 9-9-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال، وهو ما يتطلب منك أن تراجع قراراتك المهنية والشرائية.

حظك اليوم برج العذراء 9-9-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اشرح مطالبك بهدوء إذا أردت أن تلبى رغباتك ويكون لك تقديرك.

حظك اليوم برج العذراء 9-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك مما يتسبب في ظهور مسألة قانونية وعليك اليوم أن تبحثها مع ذوي الخبرة في هذا المجال.

حظك اليوم برج الميزان 9-9-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة، وهو ما يتطلب منك الاهتمام بصحتك وحاول أن توازن اليوم بين طاقاتك البدنية وواجبات مهنية اليوم.

حظك اليوم برج الميزان 9-9-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تتحدث عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك.

حظك اليوم برج العقرب 9-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك بحماس كبير وقد تشعر بتجدد الحياة.

حظك اليوم برج العقرب 9-9-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد فينوس في منزل الأصدقاء مما يوولد بداخلك كنزا من المشاعر وتستطيع البوح بما تشعر به بسهولة.

حظك اليوم برج القوس 9-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد تسيطر عليك اليوم ذكريات حزينة أو خبرات أليمة فحاول ألا تتأثر.

حظك اليوم برج القوس 9-9-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس مما يجعلك قلقا، وعليك أن تتجنب المبالغة في عنادك.

حظك اليوم برج الجدي 9-9-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يمنحك لباقة وسرعة بديهة في التعامل.

حظك اليوم برج الجدي 9-9-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب.

حظك اليوم برج الدلو 9-9-2022 على الصعيد المهني

عليك أن ترتب أفكارك وتقوم بواجبك تجاه الطرف الآخر جيدا اليوم.

حظك اليوم برج الدلو 9-9-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ويدفعك ذلك لبحث بعض الأمور المهنية والمالية.

حظك اليوم برج الحوت 9-9-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتماسك أمام الضغوط والاستفزازات التي تتعرض لها.

حظك اليوم برج الحوت 9-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك وقد يمنحك فرصة لتحقيق مكاسب.