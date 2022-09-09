تعرف على سعر ومواصفات آيفون 14 pro max.. مزايا مذهلة

أعلنت شركة آبل، عن إطلاق عدة إصدارات من هواتفها المحمولة، من بينهم آيفون بمختلف انواعه، ويبحث العديد من المستخدمين عن سعر ومواصفات آيفون 14 pro max الجديد، والذي يأتي بمزايا مذهلة.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير سعر ومواصفات آيفون 14 pro max الجديد، والذي جاء بأبعاد 160.7×77.6×7.85 ملم مع وزن 240 جرام .

سعر ومواصفات آيفون 14 pro max يدعم الجيل الخامس

وبحسب ما أعلنته شركة أبل، فإن هاتف آيفون 14 pro max، يدعم شريحة اتصال من نوع Nano Sim وأخرى من نوع eSim، بالإضافة إلى دعمه لشبكة الاتصالات الـ2G، الجيل 3G، و4G، والـ5G، حيث يأتي آيفون 14 pro max مقاوم للماء والغبار بشهادة.

مواصفات آيفون 14 pro max شاشة بمساحة 6.7 إنش بدقة

فيما جاء آيفون 14 pro max، بشاشة جديدة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED وطبقة مقاومة للخدش وبمساحة 6.7 إنش بدقة 1290×2796 بكسل مع معدل كثافة بكسلات بمعدل 460 بكسل لكل إنش.

وقالت الشركة، إن هاتف آيفون 14 pro max، جاء بأكثر من إصدار، الأول بذاكرة بسعة 128 جيجا بايت، و ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، والثاني بذاكرة بسعة 256 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت، والثالث بسعة 512 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت، والرابع يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

وأشار بيان شركة آبل، إلى أن هاتفهاآيفون 14 pro max، يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ4K، حيث تم تم طرحه بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وتدعم، والكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية والثانية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.8 وهي الكاميرا الخاصة بالزوم الحقيقي 3X وتدعم، والكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع.

وبحسب بيان آبل، فإن الهاتف الجديد جاء ببطارية تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، ودعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات والشحن اللاسلكي مع شواحن الـQi العادية بقوة 7.5 وات.

سعر ومواصفات آيفون 14 pro max

وجاء سعر ومواصفات آيفون 14 pro max كالتالي:

يبدأ سعر هاتف آيفون 14من 799 دولارا، بينما تكون تكلفة هاتف آيفون 14+، من 899 دولارا، فيما يأتي الهاتف آيفون 14 برو بـ999 دولارا، على أن تبدأ أسعار النسخة الأكبر منه من 1099 دولارا.