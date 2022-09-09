التخطيط: مصر تتقدم 19 مركزًا في مؤشر التنمية البشرية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تقدمت بنحو 19 مركزًا في مؤشر التنمية البشرية، ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2021-2022 الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أمس في حدث عالمي.

وأكدت أن هذا التقدم يعد انعكاسا واضحا للخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ونتيجة طبيعية لما تحقق من مشروعات قومية ومبادرات رئاسية في كافة المجالات وخصوصا مجالات الصحة والتعليم.

مصر تحصد المركز 97

وأضافت «السعيد»، أن مصر وصلت إلى المركز 97 في مقابل المركز 116في تقريرعام 2020، بالرغم من تراجع قيمة المؤشر عالميًا لعامين متتاليين.

كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تصنيف مصر ارتفع في المؤشر وانضمت لمجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة بدلاً من مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، مشيرة إلى أن ارتفاع ترتيب مصر في المؤشر يرجع إلى تحسن أدائها في مؤشرات بُعدي المعرفة «الهدف الأممي الرابع: التعليم الجيد»، والمستوى المعيشي اللائق «الهدف الأممي الثامن: النمو الاقتصادي والعمل اللائق».

ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية شهد تحسناً إيجابياً خلال الفترة من «2015- 2021»، موضحة أن المتوسط السنوي لنمو مؤشر التنمية البشرية في مصر يقدر بقيمة 0.73% خلال الفترة من 2010- 2021، وهو ما يمثل ارتفاعاً عن العشر سنوات السابقة «2000-2010»، والذي قدر بقيمة 0,64%.

وأكدت أن هذا التقدم الذي أحرزته مصر بشهادة أممية مستقلة ووفق آليات ومنهجية عالمية يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ويدعم كل الأهداف التي نسعى لتحقيقها.