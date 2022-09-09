وزيرة البيئة: البنوك العالمية تدعم رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ،المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي القطاع المصرفي والبنوك العالمية بكل من سيتي بنك ومجموعة البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة سبل تعزيز وخلق شراكات بناءة لدفع العمل المناخي وقضايا الاستثمار والتمويل لمشروعات التصدي للتغيرات المناخية بالإضافة إلى بحث اولوياتها في ضوء رؤية مصر بتقرير المساهمات المحددة وطنيًا وذلك على هامش مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي المنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري.

استهلت الدكتورة ياسمين فؤاد اجتماعاتها بلقاء أدريان دي باسومبيير، نانسي سيش وألفريدو عابد نيابة عن أمبرويز فايولى نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لبحث حماية حقوق الدول الأفريقية في مواردها الطبيعية بأجندة المناخ مع تسليط الضوء على الاحتياجات الفنية والمالية للبلدان الأفريقية لتطوير ومواءمة مساهماتها المحددة وطنياً NDCs، مع خطط التنمية والاستثمار الوطنية طويلة الأجل.

دور بنك الاستثمار الأوروبي

وأكدت وزيرة البيئة على دور بنك الاستثمار الأوروبي كأحد أكبر ممولي المناخ في العالم ودعم وتمويل التنمية والعمل المناخي والاستثمارات المبتكرة والحياة المستدامة لمساعدة الشعوب للتصدي لآثار التغيرات المناخية مشيرة إلى ضرورة العمل من أجل تسريع وتيرة النمو بالقارة الأفريقية من اجل مستقبل أفضل لشعوبها في ظل تأثير التغيرات المناخية على التنمية وخاصة فيما يتعلق بدعم تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وتفعيلها على أرض الواقع.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مؤتمر المناخ هو مؤتمر للتنفيذ والانتقال الى مرحلة المشروعات التي تدعم العمل المناخي الذى يحقق طموح شعوب العالم ومنها القارة الافريقية بالانتقال من مرحلة النظريات إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع ، من خلال الاستثمارات والمشروعات المشتركة وخاصة لحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بالقارة الافريقية كأحد القضايا الهامة التي يناقشها المؤتمر خلال يوم التنوع البيولوجي حيث يركز اليوم على عرض الوضع الحالي للمناخ والتنوع البيولوجي، وما هي الإجراءات التي يتم تنفيذها لتشمل المناخ والتنوع البيولوجي، وسياسات العمل والإطار القانوني كذلك الرؤية المستقبلية وسبل الانتقال بالقرارات من مؤتمر المناخ COP 27 إلى مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال COP 15 لوضع إطار عمل ما بعد 2022 مما يستدعى ضرورة الوصول لآليات مبتكرة لتمويل اثار التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي وزيادة فرص الاستثمار لخدمات النظام البيئي لمساعدة الدول الافريقية على إدارة مواردها الطبيعية والحفاظ عليها.

دعم مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27

وأعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي EIB على دعم مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ لدفع وتيرة العمل البيئي والمناخي عالميًا، حيث سيقوم البنك بدعم مشروعات التصدي لأثار التغيرات المناخية ودراسة تمويل مشروعات المناخ والتنوع البيولوجي لدعم حماية الموارد الطبيعية لعرضها خلال مؤتمر الأطراف وإشراك القطاع الخاص.

دعم العمل المناخي بالمشاركة مع القطاع الخاص

وفي سياق متصل، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد مع وفد سيتي بنك، جاي كولينز، وجواكين جوجو وخورخي أوردونيز لمناقشة سبل تمويل ودعم العمل المناخي بالمشاركة مع القطاع الخاص واستعرضت خلاله تحول مصر نحو المشروعات الخضراء والتي تدعم التصدي لآثار التغيرات المناخية حيث أدركت مصر خلال الـ 4 سنوات الماضية التطورات والتداعيات البيئية، وانعكاساتها السلبية على الغذاء والطاقة والمياه، والحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج احتوائي شامل، مركزه الإنسان، يفرز حلولاً تجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ، ويستهدف في نفس الوقت الركائز الثلاث للتخفيف، التكيف، الصمود والخسائر والأضرار، مما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين، والتفكير في البيئة والمناخ كفرصة وليست تحدى بإتاحة مشروعات ربحية وقابلة للتمويل المصرفي وهى قصة النجاح التي سيتم عرضها خلال مؤتمر المناخ كنموذج للانتقال الى التنفيذ الفعلي لمشروعات تخدم الانسان وتحد من آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر .

أهمية مشروعات الطاقة المتجددة

وأكد ممثلو سيتي بنك على أهمية مشروعات الطاقة المتجددة ودعم سبل تمويل مشروعات الطاقة والغذاء والمياه التي أطلقتها مصر، باعتبارها نموذج رائد يمكن تكراره في دول أخرى والبناء عليه خاصة الدول الأفريقية للوصول إلى إجراءات تنفيذية للمشكلات المناخية قائمة على الحلول الواقعية ودعمهم لمصر خلال رئاستها للمؤتمر.

كما التقت وزيرة البيئة بوفد مجموعة البنك الدولي، لبحث سبل مشاركة المجموعة في مشروعات المناخ وتبادل الرؤى حول مجالات أولويات التعاون المحتمل بين مجموعة البنك الدولي ووزارة البيئة في ضوء تقرير المناخ والتنمية وتقرير المساهمات المحددة وطنيًا في مصر.

أكد ممثلو مجموعة البنك الدولي على دعم مصر خلال رئاستها للمؤتمر المناخ cop27 في برنامجها الطموح لتمويل مشروعات التصدي لأثار التغيرات المناخية لخدمة احتياجات الإنسان والبيئة.

مناقشات تمويل التكيف في مؤتمر المناخ COP27

وأعربت الوزيرة عن أهمية البنك الدولي كشريك في مناقشات تمويل التكيف في مؤتمر المناخ COP27، مشيرة إلى أهمية التعاون لدعم يوم التنوع البيولوجي لدفع المناقشات نحو مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 وإعلان خارطة الطريق للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 مشيرة إلى المبادرة الرئاسية خلال رئاسة مصر لمؤتمر الاطراف للتنوع البيولوجي cop14 عام 2018 للتآزر بين خطة المناخ و التنوع البيولوجي مما يعكس إدراك مصر للربط بين تلك القضايا الهامة وهو ما يدفعنا إلى توفير التمويل العادل للتنوع البيولوجي لحماية موارد العالم وخاصة الدول الافريقية.