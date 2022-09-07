عضو لجنة البيئة بـ«النواب»: اهتمام السيسي بقضية المناخ فعال وعظيم

أشادت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي في منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي قائلة: إن اهتمام الرئيس السيسي بقضايا تغير المناخ فعال وعظيم جدا لأن قضايا تغير المناخ لا تهم دولة بعينها بل تهم العالم أجمع؛ فهي قضية إنسانية في المقام الأول.

وأضافت «الديب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من أضر بشيء عليه إصلاحه، لذلك على الدول التي تسببت في أزمة تغير المناخ أن تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة عملية المجابهة التي تجري على مستوى العالم لأنه ليس من العدل أن تتحمل الدول الأكثر تأثرا تكلفة 800 مليار جنيه سنويا كما قال الرئيس في المنتدى، واستضافة مصر لمؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ دليل على دور مصر الريادي في مواجهة التغيرات المناخية.

زيادة التوعية بقضايا المناخ

وأكدت أن الدول الصناعية الكبرى عليها أن تمنع بعض الصناعات التي تزيد من نسبة التلوث والاحتباس الحراري والأضرار التي تصيب العالم أجمع، وعلينا أن نتطرق للزراعة ونتوسع فيها، ونزيد من المبادرات مثل وطن أخضر التي أطلقتها مصر للتوعية بقضايا المناخ والآثار السلبية التي تترتب على التغيرات المناخية.

حشد التمويل لقضية المناخ

وحضر الرئيس عبد السيسي، اليوم، منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي ضم عددا من الموارد الرئيسية في إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، بالإضافة إلى استعراض الجهود والتدابير الوطنية التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

ويهدف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، ويجري تحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية تخدم الأهداف.