حزب العدل: الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا صفحة جديدة في ملف الإصلاح

ثمَّن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار الإفراج عن 33 سجينًا على ذمة قضايا سياسية واستعادتهم لحريتهم، لافتًا إلى أن الخطوة تأتي استكمالاً لجهود استمرت على مدار أشهر معربًا عن أمله في الانتهاء من هذا الملف قريبًا ليسترد كل سجين رأي حريته، بشرط عدم مشاركته أو تحريضه أو ارتكابه أعمال عنف.

التحية واجبة للجنة العفو الرئاسي

وأضاف «إمام»، في بيان له اليوم، أن التحية واجبة لـ لجنة العفو الرئاسي ولكل من يبذل جهدًا ويتحمل كثيرًا من سهام النقد من أجل هذا الملف الذي يمهد الأجواء لإجراء الحوار الوطني بشكل يتفاعل مع قضايا الحاضر والمستقبل بعيدًا عن الماضي، ويفتح صفحة جديدة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ينتظرها الشعب المصري، بما يُحمّل النخبة السياسية بكل أطرافها مسئولية تاريخية.

مؤتمر اقتصادي بنهاية هذا الشهر

كما أثنى على تكليف الرئيس للحكومة لعقد مؤتمر اقتصادي بنهاية هذا الشهر، آملاً أن تحرص الحكومة على الاستماع لكافة وجهات النظر المختلفة بما يساهم في وضع خارطة طريق لحل المشكلات العاجلة التي يعاني منها الاقتصاد المصري وتحقيق المرجوّ منه لوطننا.