عضو لجنة العفو الرئاسي يثمن قرار الإفراج عن 25 من المحبوسين

ثمَّن كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية وكل الأجهزة المعنية والنائب العام، في إتمام الإفراج عن دفعة جديدة والبالغ عددهم 25 من المحبوسين احتياطياً بعد التنسيق بين لجنة العفو والنيابة العامة والأجهزة المعنية.

طلبات العفو الرئاسي

وقال «السقا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بكل تأكيد أمر جيد أن تعمل لجنة العفو الرئاسي على محاولة إسعاد أهالي المحبوسين الذين يتمّ الإفراج عنهم، طالما توافرت فيه الشروط والمعايير للعفو الرئاسي، التي تمّ وضعها في السابق، مؤكّدًا أنَّ اللجنة لن تنظر إلى طلبات كل من تورط في العنف والدم أو انتمى إلى الجماعة الإرهابية».

واستكمل كريم السقا، عضو اللجنة، تصريحاته، قائلًا: «لجنة العفو الرئاسي مستمرة في استقبال الطلبات بكل الوسائل التي تمّ الإعلان عنها من قبل، واللجنة ليست لديها مشكلة في النظر لأي طلب طالما توافرت فيها الشروط والمعايير اللازمة».

الإفراج عن 25 من المحبوسين احتياطيًا

وكانت لجنة العفو الرئاسي أعلنت أمس إخلاء سبيل 25 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، اليوم الأربعاء.

وكتب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «غدًا صباحًا من المنتظر بإذن الله إخلاء سبيل 25 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، كل الشكر والتقدير للنائب العام والنيابة العامة وللأجهزة المعنية».