مخرج فيلم «Babylon»: أصعب عمل قدمته في مسيرتي حتى الآن

عاد النجم الأمريكي براد بيت للتعاون مع الممثلة مارجوت روبي في عمل جديد بعنوان «Babylon»، يحمل توقيع المخرج داميان شازيل، وهو يعتبر الفيلم الثالث الذي يجمع النجمان معا بعد فيلم «Once Upon A Time In Hollywood» للمخرج كوينتن تارانتينو، عام 2019، وفيلم «The Big Short» للمخرج آدم مكاي، إنتاج عام 2015.

وتدور أحداث فيلم «Babylon» في عشرينيات القرن الماضي حول صناعة السينما، والانتقال من الأفلام الصامتة إلى الناطقة، حيث تلعب مارجوت روبي دور الممثلة الصاعدة «نيلي لاروي» المستوحاة من فناني الأداء مثل جوان كروفورد وكلارا باو وجين إيجلز، بينما يلعب براد بيت دور «جاك كونراد»، وهو نجم سينمائي وصل إلى نقطة في حياته في حياته المهنية حيث بدأ ينظر إلى الوراء ويبدأ في التساؤل عما ينتظره.

مخرج فيلم «Babylon»: مارجوت روبي جريئة.. وقدمت مع وبراد بيت أكثر أداء شخصي

ومن جانبه كشف مخرج الفيلم، الحائز على جائزة الأوسكار، داميان شازيل، أن براد بيت ومارجوت روبي وجدا أدوارهما مرتبطة بهما بشكل خاص، موضحا: «جزء مما كان سحريًا في العمل معهم في هذه الأدوار، هو أن كل واحد منهم شعر أنه قادر على تقديم أكثر أداء شخصي قام به من قبل»، وفقا لما نشرته مجلة «بيبول» الأمريكية.

وأضاف «شازيل» في حديثه عن مارجوت روبي، «مارجوت صاخبة وجريئة وجائعة نوعًا ما، وهي المقومات التي كانت قادرة على الاستفادة منها والقيام بالكثير من الأشياء الممتعة»، بينما وصف الفيلم بـ«أصعب شيء فعلته حتى الآن في مسيرتي».

موعد عرض فيلم «Babylon» في السينمات

تأثر تصوير فيلم وعرضه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها، حيث كان من المقرر أن يتم التصوير في كاليفورنيا في منتصف عام 2020، ولكن تم تأجيله بسبب الجائحة ليبدأ التصوير في 1 يوليو 2021، واختتم في 21 أكتوبر 2021، كان من المقرر مبدئيًا إطلاقه في 25 ديسمبر 2021 وإصداره على نطاق واسع في 7 يناير 2022، ولكن تم تأجيل الموعد أيضا بسبب تداعيات الجائحة، ليتحدد إطلاقه رسميا 25 ديسمبر 2022 بشكل محدود، على أن يتم إطلاقه بشكل موسع في يناير 2023.