عضو «حقوق الانسان»: قرارات العفو الرئاسي خطوة هامة على طريق الحريات

ثمن عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قرار لجنة العفو الرئاسي الذي شمل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًّا اليوم، مؤكداً على أنها خطوة هامة على طريق الحقوق والحريات، من أجل دخول مصر في فترة جديدة أكثر استقرارا، مشيراً إلى أن تعمل بكامل طاقتها من أجل نظر جميع الطلبات والحالات التي تستحق قرار العفو، مما يساعد في خلق مناخ سياسي.

اغلاق ملف المحبوسين احتياطيا

وقال "شيحة" في تصريح خاص لـ "الوطن" إن الأمال معقودة على جهود ودور لجنة العفو الرئاسي، وإنجازتها في محاولة لإغلاق ملف المحبوسين احتياطياً، وإغلاق كافة التظلمات المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وولجنة العفو الرئاسي، والمنظمات الحقوقية.

قوائم العفو الرئاسي

وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن توالي قوائم العفو الرئاسي، يؤكد تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا على أن الدولة المصرية استطاعت أن تتعامل مع ملف حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة بحنكة وخبرة وكفاءة منقطعة النظير.

إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا

وكانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت خروج قائمة جديدة من المحبوسين، اليوم الجمعة، ضمت 33 شخصاً، بعد التنسيق مع الهيئات والجهات المختصة بالدولة، ووفقًا لما تقدمت به لجنة العفو الرئاسي.