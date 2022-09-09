السيسي: الناس بتشوف نتيجة مشروعات الطرق من خلال استخدامها بعد التطوير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يمكن المساس بالمناطق التي تتضمن مقابر تاريخية أو معالم أثرية أثناء تنفيذ مشروعات الطرق، لافتا إلى أنه على مدار السنوات الماضية، لم يتخيل أحد حجم العمل الذي يتم على أرض الواقع، «النهارده الناس بتشوف النتيجة من خلال الاستخدام الفعلي للطرق والمحاور بعد التطوير».

وكلف الرئيس السيسي، خلال تفقده الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، العاملين على تنفيذ المشروعات بتقديم مقترحات بشأن أي أعمال من شأنها تطوير الطرق والمحاور التي يعملون على تنفيذها.