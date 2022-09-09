الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لعدد من المحاور والطرق

صرّح السفير باسم راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد عددا الأعمال الإنشائية؛ لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، واطمأن من العاملين على سير العمل في تلك المواقع.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ جولة الرئيس السيسي، شملت تفقد أعمال إنشاء محور ياسر رزق، الذي يربط بين جنوب القاهرة بداية من محور حسب الله الكفراوي، وكذا محور سميرة موسى مرورًا بمنطقة حي الأسمرات، وكورنيش المقطم الجديد، وصولًا إلى لطريق صلاح سالم، ومحور الأوتوستراد، بطول 9 كم، و5 حارات مرورية لكل اتجاه.

الرئيس يتفقد محور محمود عزت

كما تفقد الرئيس سير العمل بمحور محمد عزت عادل، والذي يربط بين جنوب القاهرة، والقادم من حلوان بدايةً من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة، أو إلى مناطق شرق القاهرة عن طريق محور الشهيد بطول 12 كم، و5 حارات مرورية لكل اتجاه، ويصل في بعض المناطق إلى 8 حارات مرورية لكل اتجاه.

الرئيس يستمع للعاملين

وأكّد السفير باسم راضي، أنّ الرئيس اطمأن من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل واستمع لآرائهم.