الرئيس السيسي يكلف مهندسي الطرق بتوسعتها وزيادة عدد الحارات

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، فريق العمل المنفذ لمشروعات الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، بمراعاة المستقبل خلال التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، قائلا: «طالما فيه تطوير يبقي نعمل حساب المستقبل ونزود عدد الحارات، ونستثمر أي فرصة متاحة للتوسعة من أجل المستقبل».

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي، تفقد اليوم سير العمل بمحور محمد عزت عادل والذي يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بداية من طريق الأوتوستراد إلى طريق العاصمة الإدارية الجديدة.