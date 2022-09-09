رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الرئيس السيسي يكلف مهندسي الطرق بتوسعتها وزيادة عدد الحارات

كتب:

محمد أيمن سالم
06:48 م | الجمعة 09 سبتمبر 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، فريق العمل المنفذ لمشروعات الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، بمراعاة المستقبل خلال التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، قائلا: «طالما فيه تطوير يبقي نعمل حساب المستقبل ونزود عدد الحارات، ونستثمر أي فرصة متاحة للتوسعة من أجل المستقبل».

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي، تفقد اليوم سير العمل بمحور محمد عزت عادل والذي يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بداية من طريق الأوتوستراد إلى طريق العاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ المزيد:

الإليزيه: ماكرون يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الرئاسة غدا

اتحاد العمال يهنىء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب بمناسبة عيد الأضحى

الرئيس السيسي يستقبل الفريق عبد الفتاح البرهان بقصر الاتحادية.. «فيديو»

نواب يهنئون الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
بقلم محمد أيمن سالم