اتحاد العمال يهنىء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب بمناسبة عيد الأضحى

أصدر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة حسن شحاتة، بيانا يهنئ فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك.

اتحاد العمال يهنيء الرئيس السيسي

وقال البيان: «يتقدم الاتحاد بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، وفي القلب منهم العمال، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله عز وجل أن تحمل هذه الأيام المباركة كل الخير والبركة إلى الأمتين العربية والإسلامية، وأن تنعم مصرنا الغالية بالمزيد من الاستقرار والتنمية والتقدم، وأن تكون هذه الأيام مباركة على عمالنا الأوفياء، وجنود إنتاجنا الذين كانوا ولا زالوا الدرع الإنتاجي للدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها، وأطلق مبادئها الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وفي بيان التهنئة اليوم الخميس، تعهد مجلس إدارة عمال مصر بالعمل المستمر من أجل رفعة هذا البلد الأمين، وتنميته التي تليق به، ومن أجل مصالح العمال وحقوقهم المشروعة.