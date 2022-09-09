معسكر «برلمانية التنسيقية» ببورسعيد يناقش الأجندة التشريعية

استكمل معسكر الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشاطه لليوم الثاني في محافظة بورسعيد.

أدار الجلسة، أعضاء مجلس أمناء التنسيقية إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، محمد موسى نائب محافظ المنوفية، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائب عمرو يونس أمين سر الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مناقشة الأجندة التشريعية لنواب التنسيقية في البرلمان

وطرح النائب محمد إسماعيل أمين سر التكتل البرلماني للتنسيقية بمجلس النواب، الأجندة التشريعية لنواب التنسيقية في البرلمان.

واستعرض النائب أكمل نجاتي المنسق السياسي لتكتل التنسيقية بمجلس الشيوخ، الأجندة التشريعية لنواب التنسيقية بالمجلس.

وشهد الاجتماع، مناقشة بين نواب التنسيقية والمكتب الفني للتكتل حول خريطة تنفيذ الأجندة التشريعية.