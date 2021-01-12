مصطفى سالم: علينا تنسيق الأجندة التشريعية مع الحكومة

وجه النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بمحافظة سوهاج، الشكر للأمانة العامة بمجلس النواب لاهتمامها بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالنواب والعاملين بداية من الدخول بالمجلس، قائلا إنه جرى قياس الحرارة وتسليم الكمامة الخاصة بكل نائب وزجاجة كحول للتعقيم، وتقسيم النواب لتطبيق التباعد الاجتماعي داخل قاعة المجلس أو الاستراحات، حيث جرى دخول نواب النظام الفردي لتأدية اليمين ثم يغادروا القاعة ليدخل نواب النظام القائمة والمعينين لتأدية القسم واختيار رئيس المجلس والوكلاء.

وأضاف «سالم»، خلال لقاء خاص، على شاشة قناة extra news، أنه لم يتم بعد وضع خريطة التشريعات التي سيتم مناقشتها داخل المجلس، متمنيا وضع أجندة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لوضع الأولويات، وهناك عدد من القوانين التي تهم المواطنين، وينتظر مناقشتها، ولم يلحق البرلمان السابق في مناقشتها مثل قانون الإيجارات والإدارة المحلية والمالية العامة والتخطيط والقوانين التي تدعم النواحي الاقتصادية وجذب الاستثمارات بشكل أكبر، وغيرها من القوانين التي تؤثر في حياة المواطنين.

وأشار إلى أن المجلس السابق ناقش نحو 880 قانونا، وشهد استخدام العديد من الأدوات الرقابية، مثل الأسئلة والبيانات العاجلة.